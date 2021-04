Hamburg (ots) - Termin: Sonnabend, 17. April, ab 20.15 Uhr, NDR FernsehenSonnabend, 17. April, 13.05 Uhr, NDR Kultur"Er war ganz einfach mein Halt und meine Stärke in all diesen Jahren", so Queen Elizabeth II. über ihren Ehemann, Prinz Philip. Er starb am Freitag vergangener Woche im Alter von 99 Jahren, kurz vor seinem 100. Geburtstag. Am Sonnabend, 17. April, wird der Prinzgemahl in Windsor im Kreis der Familie zu Grabe getragen. Das NDR Fernsehen berichtet über den emotionalen "Abschied von Prinz Philip" in einer viertelstündigen Zusammenfassung um 20.15 Uhr. Als "Dienstmann ihrer Majestät bei Leib und Leben" unterstützte Prinz Philip seine Frau in ihrer Position - immer ein paar Schritte hinter ihr. Jetzt wird die Queen hinter seinem Sarg schreiten.Auch der weitere Abend widmet sich der Royal Family.Anlässlich des 95. Geburtstags der Queen folgt um 20.30 Uhr die Dokumentation "Die Queen - standhaft in stürmischen Zeiten". Seit fast sieben Jahrzehnten sitzt Elizabeth II. nun schon auf dem britischen Thron: unerschütterlich, makellos und würdevoll. Mit sicherer Hand hat sie die Monarchie durch alle Krisen gesteuert, den neuen Zeiten angepasst und zukunftsfähig gemacht. Doch nun, in der letzten Phase ihrer Regentschaft und in dem Jahr, in dem sie 95 Jahre alt wird, gerät das britische Königshaus ins Wanken. In ihrem Film spricht NDR Autorin Leontine v. Schmettow über die neuesten Entwicklungen im britischen Königshaus mit den namhaften Königshausexperten Katie Nicholl und Duncan Larcombe, mit London-Kenner und Journalist Thomas Kielinger und der ARD Korrespondentin in London, Annette Dittert.Ab 22.50 Uhr zeigt das NDR Fernsehen "Queen Elizabeth II. - Ein Porträt". Sie ist die dienstälteste und auch bekannteste Monarchin der Welt. Dieser Film blickt auf das Leben einer Legende, die zwar nicht als Königin geboren wurde und doch den Thron als lebenslange Pflicht begreift. Das Porträt von Leontine Gräfin von Schmettow wirft einen Blick zurück auf ein bewegtes Jahrhundert. Die skandalöse Abdankung von König Edward VIII., der Zerfall des britischen Weltreichs, die Scheidung von Prinz Charles und Prinzessin Diana, ihr Unfalltod und seine Folgen: Durch alle diese Krisen hat die Queen die Monarchie unbeschadet ins 21. Jahrhundert geführt. Am 21. April 2021 wird die Monarchin 95 Jahre alt und ist so populär wie nie zuvor.Von den Lieblingstieren der Queen erzählt ab 23.50 Uhr der Film "Die Queen und ihre Lieblingstiere". Queen Elizabeth II. zeigt schon ihr Leben lang ihre Leidenschaft für ihre Tiere. Sie interessiert sich vor allem für Pferde und den Pferdesport, besucht Pferderennen in Ascot und Epsom und sie züchtet Rennpferde. Und nicht nur Pferde haben es ihr angetan, seit frühester Kindheit liebt die Queen Hunde, vor allem ihre Corgis. Ihren ersten Corgi erhielt sie im Alter von sieben Jahren, inzwischen sind die walisischen Hütehunde aus dem Buckingham Palast nicht mehr wegzudenken. Einer ihrer Corgis ist sogar auf einer Münze verewigt. Aber auch viele andere Tiere haben es der Monarchin angetan.In "Long live the Queen!" blickt ARD-Hörfunk-Korrespondent Thomas Spickhofen am Sonnabend, 17. April, bereits um 13.05 für NDR Kultur in der Sendung "Gedanken zur Zeit" auf das bewegte Leben der britischen Königin. "My whole life whether it be long or short shall be devoted to your service": An ihrem 21. Geburtstag versprach Prinzessin Elisabeth, ihr ganzes Leben - möge es lang oder kurz ausfallen - ihrem Volk zu dienen. Für viele Briten ist ein Leben ohne diese Queen kaum vorstellbar - daher stellt sich die Frage, was nach ihr aus der Monarchie wird.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4889809