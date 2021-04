DJ Unitedhealth erhöht nach Auftaktquartal über Erwartung Prognose

Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Krankenversicherer Unitedhealth hat das erste Quartal 2021 besser als erwartet abgeschlossen und seine Jahresprognose angehoben. Wie die Unitedhealth Group Inc mitteilte, stieg der Nettogewinn auf 4,86 Milliarden US-Dollar oder 5,08 Dollar je Aktie von 3,38 Milliarden bzw 3,52 Dollar je Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 5,31 Dollar nach 3,72 Dollar vor einem Jahr. Damit übertraf Unitedhealth den Factset-Konsens von 4,39 Dollar je Aktie deutlich. Auch die Erlöse lagen mit 70,2 Milliarden Dollar - ein Plus von 9 Prozent - über der Analystenschätzung von 69,02 Milliarden Dollar. Grund dafür sind die um 9,6 Prozent auf 55,49 Milliarden Dollar gestiegenen Prämieneinnahmen.

Für das Gesamtjahr ist Unitedhealth optimistischer geworden und hob den bereinigten Ergebnisausblick auf 18,10 bis 18,60 Dollar je Aktie von bislang 17,75 bis 18,25 Dollar je Anteilsschein an.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 06:35 ET (10:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.