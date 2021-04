Die Media and Games Invest plc. (MGI) ist in den vergangenen Jahren durch strategische Zukäufe in den Geschäftsbereichen "Gaming" und "Media" stark gewachsen. Der vorläufige Umsatz der Unternehmensgruppe beläuft sich im Geschäftsjahr 2020 auf 140 Mio. Euro. Im Februar hat MGI seine im vergangenen Jahr begebene Unternehmensanleihe 2020/24 um weitere 40 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 120 Mio. Euro aufgestockt. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit MGI-Finanzvorstand Paul Echt über die Entwicklung und Visionen des Unternehmens gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Echt, die Media and Games Invest kann ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2020 uneingeschränkt fortsetzen. Sehen Sie sich als einen Gewinner der Corona-Pandemie?

Paul Echt: Wir haben während des ersten Lockdowns eine deutliche Zunahme des Spielens gesehen. Dabei haben zum einen etablierte Spieler mehr gespielt, zum anderen konnten auch zahlreiche neue Spieler gewonnen werden. Man darf nicht vergessen, dass unsere Multiplayer-Spiele auch eine starke soziale Komponente haben. Gerade in Zeiten des Lockdowns haben viele das gemeinsame Spielen genutzt, um Kontakte zu knüpfen. Interessant ist, dass ein großer Teil der neuen Spieler auch nach dem Lockdown dabeigeblieben ist. Aber auch bereits vor Corona war Spielen ein Wachstumsmarkt. Unser Geschäft entwickelt sich unverändert positiv, wozu auch neue Spiele und Updates beitragen. Vor diesem Hintergrund erwarten wir für die kommenden Jahre ein durchschnittliches jährliches Wachstum beim Umsatz von 25 bis 30 %, beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, von ebenfalls 25 bis 30 %.

Anleihen Finder: MGI hat die Prognose für 2020 übertroffen. Wie sehen die operativen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 konkret aus?

"Das bereinigte EBITDA stieg in 2020 um 61 % auf 29 Mio. Euro"

Paul Echt: MGI hat den Konzernumsatz 2020 um 67 % ...

