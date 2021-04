Original-Research: Grand City Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties S.A.

Unternehmen: Grand City Properties S.A.

ISIN: LU0775917882



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.04.2021

Kursziel: 27,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung:

Das Bundesverfassungsgericht hat den umstrittenen fünfjährigen Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt. Der Mietendeckel verpflichtete die Vermieter zum Einfrieren und in einigen Fällen zur Senkung der Mieten. Wie von großen Stakeholdern argumentiert, entschied das Gericht, dass die deutsche Hauptstadt nicht befugt ist, ihre eigene Mietpolitik festzulegen, da die nationale Gesetzgebung bereits die Mietregulierung abdeckt. Aus unserer Sicht reduziert das Urteil das Gesetzgebungsrisiko für den Sektor und ist ein Gewinn für Grand City. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR27,50 bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.



Abstract:

The German Federal Constitutional Court struck down Berlin's controversial five-year rent freeze, which obligated residential landlords to freeze and in some cases reduce rents. As argued by large stakeholders, the court indeed ruled that the German capital does not have the power to set its own policy because national legislation already covers rent regulation. In our view, the ruling reduces legislative risk for the sector and is a win for Grand City. We maintain our Buy rating and EUR27.5 price target.

