DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.144,00 +0,33% +11,07% Euro-Stoxx-50 3.987,79 +0,29% +12,25% Stoxx-50 3.374,58 +0,34% +8,57% DAX 15.248,36 +0,26% +11,15% FTSE 6.958,30 +0,27% +7,42% CAC 6.224,04 +0,25% +12,12% Nikkei-225 29.642,69 +0,07% +8,01% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,01% +0,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,01 63,15 -0,2% -0,14 +29,4% Brent/ICE 66,55 66,58 -0,0% -0,03 +29,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.746,66 1.737,10 +0,6% +9,56 -8,0% Silber (Spot) 25,55 25,43 +0,5% +0,12 -3,2% Platin (Spot) 1.192,85 1.175,40 +1,5% +17,45 +11,4% Kupfer-Future 4,17 4,13 +1,0% +0,04 +18,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street zeigt sich optimistisch vor einer ereignisreichen Sitzung mit wichtigen Konjunkturdaten und Geschäftsberichten. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte am Vortag bereits Beruhigungspillen verteilt. Denn die Straffung der Geldpolitik und anschließende Zinserhöhungen würden noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, machte der Fed-Chef klar. Damit können Anleger weiter die Konjunkturerholung spielen, ohne eine Straffung der Geldpolitik befürchten zu müssen. Gleichwohl hat der Aktienmarkt bereits sehr viel Positives eingepreist. Daher dürfe das positive Bild nicht getrübt werden, warnen Händler.

Nach dem fulminanten Börsendebüt des Vortages steigen steigen Coinbase vorbörslich um weitere 9,3 Prozent.

Dell will sich von ihrer Beteiligung an VMware trennen, um Schulden abzubauen. Dell springen um 8,5 Prozent nach oben. VMware gewinnen 2,9 Prozent.

American Eagle Outfitters verbessern sich um 4,8 Prozent, nachdem die Textilhandelskette vorläufige Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt hat. Demnach verlief das Quartal besser als erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

14:30 NL/Stellantis NV, Online-HV

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Curevac NV, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +6,1% gg Vm zuvor: -3,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +5,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 710.000 zuvor: 744.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index April PROGNOSE: 42,0 zuvor: 51,8 14:30 Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: 20,0 zuvor: 17,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März PROGNOSE: +2,7% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,7% zuvor: 73,8% 16:00 Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Seitwärtsbewegung hält ungebrochen an - der DAX verbucht bereits den achten Konsolidierungstag hintereinander. Man konzentriert sich auf neue Impulse aus der Berichtssaison. Die Bereitschaft zum Feiern guter Geschäftszahlen ist hoch, wie die Gewinne bei ABB, Publicis und Drägerwerk zeigen. Auch die US-Banken gefallen mit starken Quartalszahlen. Mit Kursgewinnen reagieren Berliner Immobilienaktien auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVG), nach dem der Berliner Mietendeckel nicht verfassungsgemäß ist. Deutsche Wohnen, am Vortag bereits sehr fest, gewinnen knapp 2,6 Prozent. Adler Group ziehen 1,8 Prozent an. Andere Immobilientitel notieren indes mit geringen Kursänderungen. Bei ABB gefallen Umsatz, Marge und Ausblick. Die Aktien steigen um 3 Prozent. Publicis hat laut Citigroup mit "herausragenden" Ergebnissen aufgewartet. Die Aktien springen um 3,6 Prozent. SAP steigen nach den guten Zahlen des Vortags erneut um 2,1 Prozent. Positiv werden auch die Erstquartalszahlen von Drägerwerk (+6,2%) kommentiert. Mit 0,4 Prozent Minus zeigen sich Fraport. Der Flughafen Frankfurt zählte im März über 56 Prozent weniger Fluggäste als im Vorjahresmonat. Ein Kursplus von 2 Prozent verzeichnen MBB. Das Unternehmen will die Dividende deutlich erhöhen. SAF-Holland (+9%) und Süss Microtec (+7%) profitieren von Kaufempfehlungen. Bei Flatex geht es dank erhöhtem Ausblick um 4,9 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1966 -0,11% 1,1974 1,1975 -2,0% EUR/JPY 130,22 -0,22% 130,41 130,47 +3,3% EUR/CHF 1,1051 -0,03% 1,1055 1,1050 +2,2% EUR/GBP 0,8687 -0,08% 0,8689 0,8681 -2,7% USD/JPY 108,84 -0,09% 108,91 108,95 +5,4% GBP/USD 1,3774 -0,04% 1,3780 1,3795 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,5284 -0,05% 6,5383 6,5277 +0,4% Bitcoin BTC/USD 62.149,42 -1,03% 63.198,25 62.846,93 +113,9%

Der Euro könnte gegenüber dem als sicheren Währungshafen geltenden Dollar zulegen, sollten Konjunkturdaten im Tagesverlauf zeigen, dass in den USA die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im März wieder gestiegen sind, so die Unicredit. "Folgen die Märkte wie wir erwarten der zuletzt vorherrschenden Logik und starke US-Makrodaten geben der Risikobereitschaft wieder einen Schub und werden an den Aktienmärkten gut aufgenommen, ohne übermäßigen Druck auf Anleihen auszuüben, sollte eine weitere Rally über 1,20 Dollar je Euro und wieder in Richtung 1,2050 zumindest möglich sein", so die Analysten. Sie erwarten, dass sich der Euro mittelfristig erholen wird.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen haben sich überwiegend mit leichten Kursgewinnen gezeigt, in Schanghai und Hongkong gaben die Indizes jedoch etwas nach. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben, dort hatten nach den jüngsten Rekordhochs Gewinnmitnahmen eingesetzt. In Tokio traten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle, hatten aber am Mittwoch gegen die positive regionale Tendenz nachgegeben. Aktien des Energiesektors profitierten vom Anstieg der Ölpreise am Vortag. Inpex legten um rund 3,3 Prozent zu und Japan Petroleum Exploration um 3,7 Prozent. Im Technologiesektor fielen Lasertec um 1,4 Prozent, Advantest um 2,6 Prozent und Yaskawa Electric um 2,5 Prozent. Hier hatten sich Anleger in Erwartung der Geschäftszahlen von TSMC zurückgehalten. TSMC hat im ersten Quartal ihren Gewinn deutlich gesteigert. Die Aktie legte an der Börse in Taiwan vor den erst nach Handelsende veröffentlichten Zahlen um 1,1 Prozent zu. An den chinesischen Börsen ging es etwas nach unten. Die Aktienmärkte erholten sich jedoch etwas im Verlauf. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Peking die Stützungsmaßnahmen zurückfahren könnte. Auch wurde auf ein steigendes Zinsumfeld in China hingewiesen. Gewinnmitnahmen drückten in Hongkong Alibaba um 1,6 Prozent. Ermutigende Arbeitsmarktdaten stützten derweil den Aktienmarkt in Sydney. Öl- und Rohstoffwerte wie Rio Tinto (+2,9%), BHP (+2,9%), Woodside (+0,8%) und Fortescue (+3,5%) erhielten Rückenwind vom Ölpreisanstieg. Whitehaven Coal brachen um 15 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Jahresprognose gesenkt hatte. Nach einer Kapitalerhöhung ging es für Zip um 6,9 Prozent abwärts. Der Kospi kletterte, nachdem die südkoreanische Notenbank den Leitzins unverändert gelassen hatte. Unter den Einzelwerten sprangen Kakao um 7,6 Prozent. Die Aktie war wegen eines Aktiensplits in den vergangenen drei Tagen vom Handel ausgesetzt gewesen. Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Apple beim Bau eines Elektroautos gab LG Electroncis (+6,5%) Auftrieb.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen präsentieren sich stabil. Die Marktstrategen der Helaba schließen beim Itraxx Senior Financials eine moderate Ausweitung der Spreads nicht aus. Eine etwas höhere Risikoaversion habe bereits jüngst in dem Sektor ausgemacht werden können. Nicht zuletzt die neuerliche Ausweitung der Corona-Maßnahmen und die steigenden Inzidenzwerte trügen dazu bei.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

S&P hebt Heidelbergcement-Rating um eine Stufe auf "BBB" an

Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätsbewertungen von Heidelbergcement jeweils um eine Stufe angehoben. Das Langfristrating liegt damit bei "BBB" und nicht mehr bei BBB-", das Kurzfristrating bei "A-2" und nicht mehr bei "A-3". S&P begründete den Schritt mit der Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells vor dem Hintergrund der coronabedingten Einschränkungen des vergangenen Jahres.

Bilfinger-CEO bekräftigt die Mittelfristziele des Konzerns

