Lieber Börsianer, im Grunde machen wir das nicht so schlecht. Momentan erzeugt Deutschland rund 23,7 % seines Stromes aus Windkraft. Trotzdem, für eine erfolgreiche Klimawende reicht das nicht aus. Tatsächlich beziehen wir immer noch rund 67 % unseres Stromes aus fossilen Quellen und aus Atomkraftwerken. Das ist bekannt: Dieser Anteil am Strommix wird in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...