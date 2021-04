Leipzig (ots) - Das MDR KULTUR-Feature "Halle, 9. Oktober - das Jahr danach" von Du\u0161ka Roth gehört zu den 23 Nominierten für Europas bedeutendsten Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt. Das Feature ist in der ARD-Audiothek sowie bei mdr-kultur.de online abrufbar. (Halle, 9. Oktober - das Jahr danach | MDR.DE (https://www.mdr.de/kultur/radio/halle-neunter-oktober-ein-jahr-danach-feature-100.html?q=Duska%20roth))"Die Autorin von \u201aHalle, 9. Oktober- ein Jahr danach' liefert eine handwerklich durchgearbeitete, sehr stringente und nachvollziehbare Darstellung des Anschlags auf die Synagoge und des Blicks der Zeitzeugen. Das eindrucksvolle Stück nimmt die Hörer*innen mit zu den besonderen Umständen des Attentats und weist gerade dadurch über dieses Ereignis hinaus", so begründet die Jury die Nominierung in der Kategorie AUDIO/Lange Programme.Zum Inhalt des Features: Nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle am 9. Oktober 2019 steht die Stadt vor drängenden Fragen: Wie gehen die Menschen mit dem Geschehenen um? Was ändert sich im Leben des Einzelnen und der Gesellschaft, was in den Medien und in der Politik? Über zwölf Monate hat Du\u0161ka Roth Antworten gesucht: bei der jüdischen Gemeinde, im Kiez-Döner, im Viertel um den Tatort, im Untersuchungsausschuss des Landtags und im Prozess gegen den Täter. Gesendet wurde das Feature am 7. Oktober 2020 bei MDR KULTUR. Regie bei der Produktion hatte Nikolai von Koslowski, verantwortlicher Redakteur war Tobias Barth.Für den CIVIS Wettbewerb 2021 wurden rund 800 Produktionen aus Fernsehen, Radio und Internet eingereicht. Sie kamen aus 20 EU-Staaten und der Schweiz. Auch in diesem Jahr wird die Preisverleihung nicht wie gewohnt als Gala im Auswärtigen Amt in Berlin stattfinden, sondern im Rahmen einer Fernsehsendung. Die Aufzeichnung des CIVIS Medienpreises 2021 im WDR in Köln ist für Freitag, 21. Mai 2021, geplant und wird per Livestream direkt übertragen. In der ARD-Mediathek ist die CIVIS Preisverleihung ab 23. Mai 2021 und am 24. Mai 2021 um 23:35 Uhr im Ersten.Der CIVIS Medienpreis würdigt herausragende Produktionen in Fernsehen, Radio und Internet, die das friedliche Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher geographischer und kultureller Herkunft fördern. Er wird in vier Kategorien verliehen: AUDIO AWARD, VIDEO AWARD, CINEMA AWARD und YOUNG C. AWARD verliehen. Zusätzlich wird unter allen Gewinner*innen der mit 15.000 EUR dotierte TOP AWARD ausgewählt. Neu im Bereich Video sind Social Media Formate als eigenständige Kategorie.Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, gemeinsam mit der Freudenberg Stiftung ausgeschrieben. Der ORF, die SRG SSR, RTV Slovenia, ARTE, 3sat, phoenix, die Deutsche Welle, das Deutschlandradio und die EBU sind Medienpartner. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzenten, die VFF - Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten und die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) sind Kooperationspartner.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4889963