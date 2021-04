Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Thematische ETFs befinden sich weiterhin auf dem Vormarsch, so die Nachrichten- und Informationsplattform "ETF-Nachrichten.de".In den ersten beiden Monaten des Jahres hätten Thema-ETFs jeweils einen Rekordzufluss an Kapital verzeichnet. Laut Prognose könnten thematische ETFs in den nächsten fünf Jahren bereits mehr als 300 Milliarden Dollar an Anlagekapital auf sich vereinen. Dies gehe aus einem neuen Bericht von "ETF-Nachrichten.de" hervor. ...

