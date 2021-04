Im Schweizer Bankenmarkt erhielt vor Kurzem die Initiative zur besseren Rückverfolgung bei Gold neuen Schwung. In separaten Mitteilungen kündigten die Zürcher Kantonalbank und die Bank Raiffeisen an, die Transparenz im Goldhandel erhöhen zu wollen und damit eine vollständige Rückverfolgung des gehandelten Goldes bis zur Quelle, also seiner geografischen Lagerstelle, gewährleisten zu wollen.Raiffeisen teilte mit, man verfolge von nun an eine Beschaffungspolitik, die eine genaue Rückverfolgung des Goldes erlaubt und zudem eine höhere ...

