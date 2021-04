Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs (US38141G1040) ist außerordentlich stark ins neue Geschäftsjahr 2021 gestartet. Wie die in New York City ansässige Gesellschaft jetzt in ihrem Q1-Bericht mitteilte, wurden im Zeitraum von Januar bis März insgesamt netto 6,83 Milliarden US-Dollar verdient, womit der Vorjahreswert um 464 % übertroffen wurde. Gleichzeitig stieg der Nettogewinn je Aktie von 3,11 US-Dollar auf 18,60 US-Dollar nach oben, was sogar einem Zuwachs um 498 % entspricht. Allerdings bleibt zu berücksichtigen, dass die Kapitalmärkte ...

