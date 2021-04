Um 11:48 liegt der der ATX TR mit -0.16 Prozent im Minus bei 6306 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +3.09% auf 36.75 Euro, dahinter Lenzing mit +1.76% auf 109.9 Euro und Immofinanz mit +0.90% auf 17.96 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15242 (+0.21%, Ultimo 2020: 13719). Vollkommen überhypt finde ich Coinbase. Ich zitiere hier den deutschen Journalisten Torsten Pinkert: "Verrückt: Coinbase startet mit 381 USD an der Nasdaq und ist damit mit einer Marktkapitalisierung von 102 Mrd. USD gut 4 x so wertvoll wie die Nasdaq Inc., immerhin der Betreiber der welteit größten Technologieboerse. Coinbase ist auch grösser als die NYSE". Im global market in Wien ist das Papier mit US19260Q1076 und Market Maker L&S ab heute handelbar ....

