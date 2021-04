Was ein Chaos! Nun bleibt Coinbase doch in Deutschland handelbar, wie FW meldet. Wir hatten am Morgen recherchiert und die passenden Alternativen ausfindig gemacht. Vontobel wäre als Emittent handelbar geblieben, denn die Referenzbörse liegt in den USA. Der passende Bull lautet VQ6UC8. Ihr hattet bei uns in den letzten Tagen immer punktgenau die Infos, wo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...