15.04.2021 Sonic Technology AG, Anbieter von KI-basierter Software für produzierende Unternehmen, forciert ihre Wachstumsstrategie mit einer Niederlassung in Nordamerika und der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft.



Sonic Technology entwickelt Apps für den Einsatz in der Produktion und Instandhaltung von Industrieunternehmen. Mit der neu gegründeten Sonic Technology North America Inc. und einer Niederlassung in Chicago schafft das Stuttgarter Unternehmen eine Präsenz für seine nordamerikanischen Kunden. "Für uns ist die Niederlassung in Chicago ist ein wichtiger Schritt in unserer ambitionierten Wachstumsstrategie. Und unsere nordamerikanischen Kunden profitieren von kürzeren Reaktionszeiten und lokaler Expertise", beschreibt Lukas Weber, Vorsitzender des Vorstands der Sonic Technology AG, die Vorteile für das Unternehmen und die Kunden.



Starker Wachstumskurs wird fortgesetzt



Apps für den täglichen Einsatz in Produktion und Instandhaltung erlauben eine effiziente Digitalisierung des Produktionsbereiches in wenigen Wochen. Dabei gelingt es, in kurzer Zeit einen digitalen Zwilling der Fabrik mit ihren elementaren Prozessen aufzubauen und valide, entscheidungsrelevante Daten zu erfassen. Mittels künstlicher Intelligenz werden diese Daten in Handlungsempfehlungen und automatisierte Entscheidungen übertragen. Die Lösungen von Sonic Technology werden branchenübergreifend von mittelständischen Unternehmen und großen Konzernen eingesetzt. Täglich unterstützen die WebApps von Sonic Technology weltweit viele tausende Anwender darin, kontinuierliche Effizienzsteigerungen zu realisieren. Für 2021 plant Sonic Technology mit einer erneuten Verdoppelung von Kundenzahl und Umsätzen, sowie mit steigenden Gewinnen. Weitere Informationen:

Hannes Schiedt

schiedt@sonic-technology.com www.sonic-technology.com

