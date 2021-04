Die Wiener Börse hat sich am frühen Donnerstagnachmittag weiterhin kaum verändert gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.35 Uhr mit einem mageren Plus von 0,05 Prozent bei 3.207,41 Punkten. Die Handelsbandbreite beim ATX bleibt am Berichtstag damit auffällig dünn. An den europäischen Aktienmärkten herrscht unverändert eine freundliche Anlegerstimmung. Mehrere veröffentlichte US-Konjunkturnachrichten ...

