Neu-Isenburg (ots) -- Ab sofort ist Lay's neue globale Kampagne in TV, Online und Handel zu sehen- Kampagne unterstützt UEFA Champions League der Männer und UEFA Frauenfußball 2021- Fußballstars zeigen, was den Sport und die Fußballleidenschaft ausmachen und animieren zum Mitfiebern zu HauseNeu-Isenburg (ots) - Die weltweite Nr.1 Chipsmarke Lay's®[1] startet heute mit ihrer neuen globalen UEFA Champions League Kampagne mit dem Fokus, Menschen auf der ganzen Welt durch Fußball zu vereinen und ihnen besondere Momente der Freude zu schenken. Dank mitreißender Spots und POS-Aktionen lässt Lay's im Handel, TV und Online das Fußballfieber aufkommen.Beim Fußball geht nichts ohne Fans! Erst sie machen aus einem Spiel eine stimmungsgeladene Sensation. Da Fußballfans auch in dieser Saison Spiele eher im Wohnzimmer als im Stadion verfolgen können, möchte Lay's die besondere Spannung und Kameradschaft am Spieltag nach Hause bringen. Hierzu vereint die Snackmarke mit einer neuen globalen Kampagne eine beeindruckende Riege der besten Fußballspieler der Welt: vom sechsfachen Ballon d'Or Gewinner Lionel Messi, Weltmeister Paul Pogba und der UEFA Women's Player of the Year 2017 Lieke Martens. Die neue Kampagne ist die Fortführung der Premium-Partnerschaft mit dem UEFA Frauenfußball, die Hand in Hand mit dem langjährigen Sponsoring der UEFA Champions League der Männer ausgeführt wird."Lay's bringt eine neue Perspektive in den Alltag - wie ein Spiel von der Couch aus mit einer Tüte oder Schale Lay's neben sich zu sehen", sagt Sebnem Erim, Vizepräsident, Marketing, Global Foods, PepsiCo. "Selbst in den schwierigsten Zeiten sind wir von Freude umgeben - wir müssen nur offen dafür sein, sie zu erkennen und sie zu entfachen. Lay's ist eine Marke für alle Fans und wir wissen, dass es keine größere Freude gibt als das gemeinsame Fußballfieber. Wir freuen uns darauf, diese besonderen Momente mit der diesjährigen Kampagne zu schaffen.""In Lay's erstem Bemühen sowohl im Männer- als auch Frauenfußball aktiv zu sein, haben wir uns zusammengetan, um aus dem Alltäglichen einen Moment der Freude zu machen: das Anschauen eines Spiels zu Hause", so Lieke Martens. "Ich denke, es ist so nachvollziehbar und kraftvoll zu sehen, dass wir, egal wo oder wie wir zuschauen, in der Energie und Aufregung des Spiels vereint sind."Paul Pogba ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei und sichtlich begeistert: "Ich habe mich sehr gefreut, an einer weiteren Fußballkampagne von Lay's teilzunehmen. Es ist immer energiegeladen und macht Spaß - und ich freue mich persönlich darauf, unseren Fans dieses Jahr ein wohlverdientes Lächeln zu schenken."Der Spot im Detail:Die neue Kampagne von Lay's findet sowohl im TV und Online als auch im Verkauf statt. Den Beginn machte bereits das neue limitierte Packungsdesign, das von Mitte März bis Ende Juli im Handel erhältlich ist und mit einer erstmaligen Kooperation mit Heineken dank Instore-Aufbauten unterstützt wird. Nun folgen mit der Aktivierung von TV-Spot sowie Social- und App-Formaten die Kernelemente der Kampagne. Der TV Spot der Kampagne wird im Free TV zur besten Sendezeit ausgestrahlt - rund 60 Prozent der Ausspielung findet zur Primetime von 20 bis 22 Uhr statt. Die digitale Aktivierung wird sowohl auf Social Media Kanälen wie Facebook, Instagram und YouTube als auch auf BILD, DAZN, Sport 1, One Football und in Google Gaming Apps zu sehen sein. Die Kampagne wird im TV und Online von Mitte April bis Anfang Juli ausgespielt.Unter folgendem Link können Sie sich den vollständigen TV-Spot anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=nGz5TAUGThc.* * *Über PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana und SodaStream gehören, erzielte PepsiCo 2020 einen Nettoumsatz von mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine Vielzahl an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter 23 Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". "Winning with Purpose" steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen und Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.de.[1] Euromonitor International Limited; Packaged Food; entsprechend der Definitionen für Kartoffelchips, Einzelhandel gesamt, Umsatz basierend auf Einzelhandelspreis.