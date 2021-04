DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit guten Daten und Zahlen freundlich

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street scheint optimistisch in eine ereignisreiche Sitzung mit wichtigen Konjunkturdaten und Geschäftsberichten zu gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine freundliche Eröffnung am Kassamarkt schließen. Händler verweisen auf durch die Bank besser als prognostizierte Konjunkturdaten in den USA. Der Einzelhandelsumsatz im März, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sowie die Geschäftsaktivitäten in den Großräumen Philadelphia sowie New York im April zeigen eine klare Erholung der US-Konjunktur an. Im Tagesverlauf folgt noch die Industrieproduktion für März.

Überdies hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell schon am Mittwoch Beruhigungspillen verteilt. Eine Straffung der Geldpolitik mit anschließenden Zinserhöhungen wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, machte der Fed-Chef klar. Damit können Anleger weiter die Konjunkturerholung spielen, ohne eine Straffung der Geldpolitik fürchten zu müssen.

Gleichwohl hat der Aktienmarkt bereits sehr viel Positives eingepreist. Daher dürfe das gute Bild nun nicht getrübt werden, warnen Händler. "Wir wollen erleben, dass die Geschäftszahlen für 2021 - sogar die Zahlen für 2022 - weiterhin gut aussehen. Wir wollen sehen, wie die Ausblicke ausfallen. Für einen Großteil des Jahres 2020 hatten wir keine Unternehmensprognosen", sagt die leitende Marktstrategin Esty Dwek von Natixis Investment Solutions.

Berichtssaison im Fokus

Im Fokus steht aber die Entwicklung auf Unternehmensseite, die ebenfalls sehr gut läuft: Citigroup und Bank of America haben die Erwartungen an ihre Quartalszahlen deutlich übertroffen. Wie am Vortag bei JPM, Goldman Sachs und Wells Fargo treibt eine Kombination aus etwas besserem operativen Geschäft und Auflösung der enormen Risikovorsorge die Gewinnentwicklung. Die Schätzungen der Analysten seien so regelrecht "zertrümmert" worden, meint ein Händler. Bank of America und Citigroup klettern vorbörslich um 0,8 bzw. 2,9 Prozent.

Der US-Krankenversicherer Unitedhealth hat das erste Quartal besser als erwartet abgeschlossen und seine Jahresprognose angehoben. Die Titel zeigen sich 1,9 Prozent fester. Pepsi hat im ersten Geschäftsquartal 2021 mehr verdient und umgesetzt und die Jahresprognose bekräftigt. Allerdings erwartet der Getränkehersteller bei bestimmten Produkten ein verlangsamtes Wachstums im zweiten Quartal. Pepsico steigen um 0,2 Prozent.

Dell will sich von ihrer Beteiligung an VMware trennen, um Schulden abzubauen. Der Wert des VMware-Anteils wird mit 52 Milliarden Dollar angegeben. Dell springen um 7,8 Prozent, VMware gewinnen 1,8 Prozent.

American Eagle Outfitters verbessern sich um 4,7 Prozent. Bei der Textilhandelskette verlief die abgelaufene Periode besser als gedacht. Nach dem fulminanten Börsendebüt des Vortages steigen Coinbase um weitere 6,6 Prozent. Die Handelsplattform für Kryptowährungen hatte am Vortag einen milliardenschweren Börsengang äußerst erfolgreich aufs Parkett gelegt.

Inflationshandel bei Renten und Gold

Am Rentenmarkt steigen die Notierungen - trotz der guten Wirtschaftsdaten. Doch da Zinserhöhungen noch lange nicht auf der Agenda stehen, fällt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um knapp 3 Basispunkte auf 1,60 Prozent. Aus Sorge vor steigender Inflation ohne geldpolitische Straffungen zieht der Goldpreis an.

Am Erdölmarkt fallen dagegen die Preise. Händler befürchten, Russland könnte die Ölexporte als Waffe gegen die US-Ölbranche einsetzen. Denn inmitten der angespannten Beziehungen zu Russland verhängen die USA neue Sanktionen gegen Moskau. Als Gründe nannte Washington unter anderem mutmaßlich russische Einmischungen in die US-Wahlen 2020 und den im Dezember aufgedeckten Solarwinds-Cyberangriff.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,16 0,4 0,15 4,0 5 Jahre 0,83 -2,1 0,85 47,1 7 Jahre 1,28 -2,5 1,30 62,7 10 Jahre 1,61 -2,3 1,63 69,0 30 Jahre 2,28 -4,0 2,32 62,9 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1973 -0,05% 1,1974 1,1975 -2,0% EUR/JPY 130,19 -0,24% 130,41 130,47 +3,3% EUR/CHF 1,1050 -0,03% 1,1055 1,1050 +2,2% EUR/GBP 0,8673 -0,25% 0,8689 0,8681 -2,9% USD/JPY 108,74 -0,18% 108,91 108,95 +5,3% GBP/USD 1,3806 +0,20% 1,3780 1,3795 +1,0% USD/CNH (Offshore) 6,5246 -0,10% 6,5383 6,5277 +0,3% Bitcoin BTC/USD 62.682,25 -0,18% 63.198,25 62.846,93 +115,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,81 63,15 -0,5% -0,34 +29,0% Brent/ICE 66,29 66,58 -0,4% -0,29 +28,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.748,07 1.737,10 +0,6% +10,97 -7,9% Silber (Spot) 25,57 25,43 +0,6% +0,14 -3,1% Platin (Spot) 1.194,88 1.175,40 +1,7% +19,48 +11,6% Kupfer-Future 4,16 4,13 +0,8% +0,03 +18,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/rio

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 09:02 ET (13:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.