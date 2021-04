Die Berichtssaison ist gestartet. Traditionell öffnen die großen US-Banken als erste Adressen ihre Bücher. Und die Zahlen fielen überwiegend positiv aus. Goldman Sachs profitierte von den starken Wertpapiergeschäften, während JPMorgan unter schwierigeren Rahmenbedingungen im Kreditgeschäft litt. Heute legten BlackRock und Bank of America besser als erwartete Ergebnisse vor. Doch richtig Fahrt nimmt die Berichtssaison erst in der kommenden Woche auf. Ein Durcheinander herrscht hingegen weiterhin auf der politischen Ebene hierzulande. Vor allem die Kanzlerkandidaten-Kür in der Union gerät zur Posse. Grund für einen Jürgenschen Aufreger. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.