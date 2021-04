DJ Siemens Healthineers schließt Übernahme von Varian ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Betrahlungsspezialist Varian ist ab sofort Teil von Siemens Healthineers. Der Medizintechnikkonzern schloss die Anfang August vergangenen Jahres vereinbarte Übernahme für 16,4 Milliarden Dollar am Donnerstag ab. Der Handel mit Varian-Aktien an der New Yorker Börse wurde eingestellt.

Varian werde binnen zwölf Monaten einen positiven Beitrag zum bereinigten unverwässerten Ergebnis je Aktie liefern, bekräftigte das Unternehmen aus Erlangen. Bis zum Geschäftsjahr 2025 sollen zusätzlich jährliche EBIT-Synergien von mindestens 300 Millionen Euro gehoben sein. Varian wird neues Geschäftssegment innerhalb von Siemens Healthineers.

