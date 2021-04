Das Biotech-Unternehmen CureVac geht weiter davon aus, noch im zweiten Quartal des Jahres eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff zu erhalten. Die klinische Entwicklung befinde sich in der finalen Phase und die Daten für das rollierende Zulassungsverfahren durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) würden rechtzeitig erwartet, gab das Unternehmen am Donnerstag im Rahmen der Veröffentlichtung der Ergebnisse für 2020 in Tübingen bekannt.Das Unternehmen hat für das Geschäftsjahr 2020 erneut ...

