Von Steve Goldstein

LONDON (Dow Jones)--Der Aktienkurs des britischen Pharmakonzerns Glaxosmithkline ist am Donnerstag von einem Bericht über einen Einstieg des aktivistischen Investors Elliott Management beflügelt worden. Wie die Financial Times (FT) berichtet, soll der Hedgefonds eine "signifikante" Position in Glaxosmithkline aufgebaut haben. Die Aktie legte daraufhin um bis zu 8 Prozent zu.

Laut FT würden es einige Investoren lieber sehen, wenn CEO Emma Walmsley den vor der Abspaltung stehenden Geschäftsbereich Consumer Health leiten würde. Offenbar werde ihr dies in Anbetracht ihrer Erfahrung eher zugetraut, anstatt, wie bislang vorgesehen, das verbliebene Pharma- und Impfstoffgeschäft zu leiten.

Keines der beiden Unternehmen wollte diese Informationen kommentieren.

April 15, 2021 09:38 ET (13:38 GMT)

