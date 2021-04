Nachdem wir in der vergangenen Woche bereits mit dem Ausbau zweier Silberminenaktien begonnen hatten, reagieren wir nun erneut auf einen sich verbessertes Umfeld für die Entwicklung von Silber und in dessen Folge auch für die Silberminenaktien.Dies erfolgt, wie die nach wie vor beachtliche Liquiditätsposition zum Risikomanagement zeigt, mit Augenmaß. Gleichwohl erscheint vor dem Hintergrund anziehender Inflationsraten und extremer Sorglosigkeit an den Kapitalmärkten die Vermutung nicht unplausibel, dass sich Silber auch diesmal als sensibler Indikator ...

