Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Coinbase. Es ist geschafft und gelungen - für Digitalwährungen ist es ein Meilenstein - die Kryptobörse Coinbase ist an der Nasdaq notiert. Die Premiere an der Tech-Börse Nasdaq erreichte gewaltige Dimensionen: Der Einstandskurs lag mit 381 Dollar mehr als 50 Prozent über dem Referenzpreis von 250 Dollar. Coinbase startete mit einer Börsenbewertung von fast 100 Milliarden Dollar. Damit wird der Krypto-Handelsplatz höher gehandelt als jeder traditionelle Börsenbetreiber weltweit. Bei den Verkäufen steht Varta im Fokus. Varta wird nach dem Rekordjahr 2020 auch im laufenden Jahr dynamisch wachsen. Für die Analysten sind diese Perspektiven auf dem aktuellen Niveau aber eingepreist. Auch die Ankündigung, die Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate hochzufahren, konnte der Aktie bisher nur kurzfristig frische Impulse verleihen. Nun sendet die Charttechnik aber positive Signale.