Die PepsiCo Inc. hat am Donnerstag, noch vor Börseneröffnung in den USA, Geschäftszahlen zum abgelaufenen 1. Quartal präsentiert. Diese fielen fester aus, als vom Markt erwartet; die Gesellschaft profitierte von gut laufenden Geschäften im Heimatmarkt Nordamerika. Auf welche Schlüsselmarken es jetzt ankommt, was Anleger wissen müssen und welche Strategie überzeugt. Von Manfred RiesEin fester Auftakt! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...