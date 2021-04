Darum geht's im Video: Kaum ein Video in diesem Jahr, in dem wir in den Kommentaren keine Fragen zu BISON erhalten haben: Was ist los bei der Verifizierung, wie lange muss ich warten, wann kommen meine Einzahlungen an, und viele viele mehr. Die haben wir natürlich nicht vergessen, sondern akribisch gesammelt - um sie jetzt von Dr. Ulli Spankowski, dem Kopf der BISON-Herde, persönlich beantworten zu lassen - 00:00 - Was war Anfang 2021 bei BISON los? 06:30 - Neue Kryptowährungen auf BISON? 12:40 - Warum dauert Bitcoin-Einzahlung & Auszahlung so lange? 23:50 - Ein- & Auszahlung von Fiat-Geld 28:50 - Wann kommen Limit-Orders? 31:52 - Bitcoin-Sparplan bei BISON? 33:30 - Wie sicher sind Kryptos bei BISON? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/