Heze, China (ots/PRNewswire) - Das Informationsbüro der städtischen Volksregierung Heze hat angekündigt, dass die Stadt Heze in der chinesischen Provinz Shandong im April Gastgeber der Weltkonferenz der Pfingstrosen 2021, des 30. Internationalen Pfingstrosen-Kulturtourismus-Festivals von Heze sowie der Kulturtourismus-Entwicklungskonferenz 2021 sein werde. Auch in diesem Jahr werden die Pfingstrosen von Heze wieder Besucher aus aller Welt begeistern. Heze ist als die Pfingstrosen-Hauptstadt Chinas bekannt. Die Pfingstrosenbranche hat sich in vielfältiger Weise entwickelt und produziert eine Reihe von Waren rund um das Thema Pfingstrosen, wie beispielsweise Zierpflanzen, Medikamente und Gesundheitserzeugnisse. Darüber hinaus blüht auch die kreative und kulturelle Produktion mit Pfingstrosenmotiven wie Pfingstrosenblüten, Seide mit Pfingstrosenmotiven und traditionelle chinesische Papierschnitte von Pfingstrosenblumen förmlich auf.In Heze befinden sich neun dekorative Pfingstrosengärten, von denen insbesondere der Caozhou-Pfingstrosengarten, der Baihua-Pfingstrosengarten und der chinesische Pfingstrosengarten sehenswert sind. Während der Pfingstrosen-Blütezeit verzeichnet der Caozhou-Pfingstrosengarten täglich fast 5.000 Besucher.Heze blickt auf eine über 1.500 Jahre alte Geschichte beim Pfingstrosenanbau zurück und hat sich zur weltweit größten Drehscheibe für die Produktion, den Export und die Ausstellung von Pfingstrosen entwickelt. Hier ist die größte Vielfalt an Pfingstrosen zu finden. Derzeit verfügt Heze über Pfingstrosen in neun Farbkategorien, 10 Blütentypen und 1.259 Sorten. Die Anbaufläche der Zierpfingstrosen in Heze beträgt rund 50.000 mu. Angebaut werden hauptsächlich Pfingstrosensorten, die gut für Gärten, Topfpflanzen und Sträuße geeignet sind, um der aktuellen Marktnachfrage nach Parks und Gärten sowie nach Blumengestecken gerecht zu werden.Heze strebt die Entwicklung einer ganzen Industriekette von Pfingstrosen und eine umfassende Weiterentwicklung der Branche an. Die Pfingstrosen-Branche sorgt derzeit für mehr als 100.000 Arbeitsplätze in Heze, die von der Pfingstrosenzucht bis zu deren Verarbeitung und dem Verkauf reichen. Zudem sind hier mehr als 240 Kosmetikprodukte, Körperpflegeprodukte und Lebensmittelprodukte aus Pfingstrosen entwickelt worden, was die Stadt zu Chinas größter Exportbasis für Pfingstrosen und zugehörige Produkte macht.Die Regierung Heze hat die "Blooming World Peony Series Awards" ins Leben gerufen, mit denen die Entwicklung der Pfingstrosenbranche und der Pfingstrosenkultur und -kunst weiter gefördert werden soll. Im Mai dieses Jahres werden Preise im Rahmen des Pfingstrosen-Kunstwettbewerbs, des Kalligraphiewettbewerbs, den Fotowettbewerbs und des Wettbewerbs für kreatives Design in der Kategorie Pfingstrosen-Kultur und -Kunst vergeben. Weitere Auszeichnungen gibt es im Pfingstrosen-Show-Wettbewerb sowie für Wissenschaftliche Innovation mit Pfingstrosen und für Geschäftsmodellinnovation der Pfingstrosenbranche in der Kategorie "Entwicklung der Pfingstrosenbranche".Um die Fotos anzusehen, klicken Sie bitte auf:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=389066Bildunterschrift: 2021 World Peony Conference (Weltkonferenz der Pfingstrosen 2021)Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=389070Bildunterschrift: Dekorative Pfingstrosen in HezeLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=389071Bildunterschrift: Verarbeitung der Staubblätter von PfingstrosenblütenLink: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=389072Bildunterschrift: Kreative und kulturelle Produkte rund um das Thema PfingstrosenPressekontakt:Frau ZhangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Information Office of Heze Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154901/4890185