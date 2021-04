Es war wahrlich ein fulminanter Auftakt, der erste Handelstag der Coinbase-Aktien an der Nasdaq. Die Papiere der Krypto-Börse schossen innerhalb kürzester Zeit auf 422 US-Dollar hoch. Bei Handelsschluss notierte die Aktie am ersten Handelstag dann bei 328 US-Dollar - damit ist die Krypto-Börse Coinbase so viel wert wie die traditionsreiche Investmentbank Goldman Sachs. Über die Reaktionen an der Wallstreet auf dieses Debüt, spricht Finanz-Expertin Sandra Navidi in New York. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag