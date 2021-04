Smarthome-Fachhändler Tink kann sich über eine Finanzspritze freuen. Das frisch eingenommene Geld ist dabei bereits an drei Stellen eingeplant. Das Startup Tink, im Jahr 2016 gegründet, hat sich mittlerweile als IoT-Commerce-Plattform etablieren können. Mehr als 700.000 Kunden verlassen sich auf die smarten Lösungen der Berliner. Mit der erfolgreichen Series-D-Finanzierungsrunde, die 40 Millionen Euro in die Kassen spült, will Tink vor allem eins: das Wachstum beschleunigen. Dabei werden drei Stränge besonders in den Fokus gesetzt, wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...