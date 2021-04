Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Dreame Technology, das führende innovative Unternehmen für intelligente Haushaltsreinigungsgeräte, wurde auf dem AliExpress Merchant Annual Summit 2021 als am schnellsten wachsende Marke des Jahres 2020 ausgezeichnet. Aufgrund ihrer herausragenden Produktqualität und intelligenten Benutzererfahrungen bei der Haushaltsreinigung wurden Dreame Akku-Stabstaubsauger T20, V11, V10 zu den Top-Verkäufern auf AliExpress gezählt.Seit dem Beitritt zu AliExpress im Jahr 2018 hat Dreame Technology seinen weltweiten Markt schnell erweitert und deckt wichtige Länder wie die USA, Frankreich, Polen, Deutschland, Russland, Spanien, Italien, Holland, Korea und Japan ab. Ab 2020 hat das Verkaufsvolumen des kabellosen Stabstaubsaugers von Dreame die TOP 1 auf dem französischen Markt von AliExpress erreicht und wurde erfolgreich zu einer der besten neuen Marken in Europa. Als die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 die Weltwirtschaft beeinträchtigte, schnitt Dreame auf dem globalen Markt von AliExpress mit einem Verkaufswert von mehr als 14 Millionen Dollar immer noch gut ab, viermal höher als im Vorjahr. Während des AliExpress Black Friday 2020 erzielte der offizielle Dreame Store den höchsten Verkaufswert innerhalb der Kategorie Haushaltsreinigungsgeräte.Dreame Technology legt stets großen Wert auf Produktinnovation und Benutzerfreundlichkeit. Durch eingehende Marktforschung und -analyse hat das Forschungs- und Entwicklungsteam von Dreame erkannt, dass die Benutzer von Staubsaugerrobotern eine starke Nachfrage nach fortschrittlicher Hindernisvermeidung haben. Unter diesen Umständen wird Dreame Technology sein neues Produkt Dreame Bot L10 Pro Staubsauger- und Wischroboter auf der AliExpress-Plattform im Mai auf den Markt bringen, um intelligente Reinigungslösungen für das Zuhause anzubieten.Das innovative HIGH PRECISION 3D-Hindernisvermeidungssystem des Dreame Bot L10 Pro kann die Umgebung in Echtzeit scannen und hilft der Maschine, Hindernisse schnell und präzise zu erkennen und zu vermeiden. Dank der Dual-Laser-LiDAR-Technologie und des neuen SLAM-Algorithmus (Simultane Lokalisierung und Kartierung) kann der L10 Pro eine 3D-Kartierung rekonstruieren und die Reinigungsroute optimieren und Stöße vermeiden."Wir fühlen uns geehrt, den 'Fastest Growing Brand Award' von AliExpress zu erhalten. Es motiviert uns, Durchbrüche zu erzielen und Anwender in den Vordergrund zu stellen. Dreame Technology hat sich zum Ziel gesetzt, Weltklasse-Produkte im Bereich der intelligenten Haushaltsreinigungsgeräte zu entwickeln", sagt Frank Wang, International Marketing Director von Dreame Technology.Beide sind mit bahnbrechenden 150K RPM Hochgeschwindigkeitsmotoren ausgestattet, um eine kraftvolle und tiefe Reinigung zu gewährleisten. Der kabellose Dreame Stabstaubsauger T30 und V12 können separat bis zu 185 AW und 190 AW Saugleistung erzeugen. Diese unvergleichliche Leistung bedeutet, dass Dreame Akku-Stabstaubsauger T30 und V12 tief sitzenden Staub und Schmutz gründlicher entfernen können als alle anderen Staubsauger auf dem Markt.Dreame Technology wird voraussichtlich im Mai und Juni dieses Jahres Dreame Bot L10 Pro, Dreame Akku-Staubsauger V12 und (https://www.amazon.com/DreameTech-Cordless-Duration-Powerful-Reduction/dp/B08QTTF2BZ/ref=sr_1_3?crid=2HPL4B85LKTPW&dchild=1&keywords=dream+t10+vacuum&qid=1617072905&sprefix=dreame+T10+,aps,372&sr=8-3)T30 auf Amazon und AliExpress einführen.Informationen zu Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte konzentriert, mit der Vision, das Leben durch Technologie zu verbessern.Folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/dreametechnology), Instagram (https://www.instagram.com/dreame_tech/) und Twitter (https://twitter.com/Dreame_tech).Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487673/1.jpgPressekontakt:Tianshi Yuwenpr@dreame.tech+86-400-875-9511Original-Content von: Dreame Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148047/4890214