Der Dow Jones Industrial Index flüchtet sich entlang der Außengrenze seines Aufwärtstrendkanals nach Norden, so weit es irgendwie geht. Dabei könnte noch so manche 1.000er-Mauer übersprungen werden. Von Andreas Büchler. Schon heute rückt die 34.000er-Marke in den Bereich des kurzfristigen Trendkorridors (grün), an dessen Rand sich der Dow schon länger nach oben schiebt. Aus technischer Sicht spricht ...

