Eine kleine australische Sicherheitsfirma spielt eine große Rolle in dem Krimi um die San-Bernardino-Attentäter, die 14 Menschen töteten und dabei selbst ums Leben kamen. Im Fokus - ein iPhone 5C. Es war der schwerste Terroranschlag seit 9/11 und er ereignete sich im Städtchen San Bernardino im US-Bundestaat Kalifornien. Am 2. Dezember 2015 schossen der Stadtbedienstete Syed Rizwan Farook und seine Ehefrau Tashfeen Malik in einer gemeinnützigen Einrichtung für Menschen mit Behinderungen während einer Weihnachtsfeier wahllos um sich. 14 Personen kamen ums Leben, 21 weitere wurden teils ...

