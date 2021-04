Im Rahmen der jährlichen globalen Mitarbeiterveranstaltung, die an 63.000 Mitarbeiter übertragen wurde, stellte Lenovo heute seine Pläne vor, die Transformation von einem globalen Gerätehersteller zu einem Technologieführer für globale Geräte Lösungen, Services und Software voranzutreiben. Yang Yuanqing, CEO von Lenovo, und andere Führungskräfte erläuterten die Strategie, Struktur und Ziele des Unternehmens, die das Wachstum von Lenovo im nächsten Jahrzehnt vorantreiben und das Unternehmen als einen der weltweit anerkanntesten und renommiertesten Technologieführer positionieren werden, der intelligentere Technologie für alle bereitstellt.

"Letztes Jahr um diese Zeit wusste niemand unter uns, wie sich die Dinge für Lenovo entwickeln würden", sagte Yuanqing Yang, CEO von Lenovo. "Aber wir wussten eines: Wir würden uns auf einer unberechenbaren Reise gegenseitig unterstützen; wir würden in einer ungewissen Welt für das bestmögliche Ergebnis kämpfen; und wir würden unsere Technologie nutzen, um eine angeschlagene Gesellschaft zu vernetzen und für ihre Heilung zu sorgen."

Im Laufe des letzten Jahres hat die COVID-Pandemie viele Unternehmen und Verbraucher auf der ganzen Welt dazu bewegt, technologische Innovationen einzuführen und auf neue Art und Weise einzusetzen vom Fernunterricht über die Behandlung von Patienten bis hin zur Neuausrichtung ihrer Geschäftsmodelle. Sie verließen sich auf Lenovos einzigartige Fähigkeit, die Geräte und Lösungen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchten, um in diesem herausfordernden Umfeld zu überleben und erfolgreich zu sein. Lenovos engagierte, vielseitige weltweite Belegschaft stellte sicher, dass das Unternehmen den weltweiten Bedarf an Technologielösungen decken konnte, indem es die Produktion als erstes Unternehmen wieder aufnahm, nachdem die Anlagen zu Beginn der Pandemie geschlossen worden waren, in 47 Tagen eine neue Fabrik errichtete und eine beeindruckende Spendenaktion startete.

Einmaliges Wachstum für die vierte Transformation des Unternehmens

Lenovos Widerstandsfähigkeit hinsichtlich des Betriebsablaufs und der Belegschaft führte zu signifikantem Wachstum in allen Geschäftsbereichen, zur Verdoppelung des Aktienkurses im Jahresvergleich und zur Positionierung von Lenovo für die vierte Transformation in der 35-jährigen Unternehmensgeschichte zu einem breiteren Technologieführer, der Geräte Dienstleistungen Software Lösungen miteinander verbindet.

"Unser Aktienkurs hat sich verdoppelt", sagte Yang. "Das zeigt nicht nur unsere hervorragende Umsetzung, sondern auch, dass der Markt Lenovo als widerstandsfähiges, gewinnbringendes Unternehmen betrachtet. Wir waren vor der Pandemie ein starkes Team, und wir sind danach ein noch stärkeres Team."

Zu den jüngsten Performance-Highlights zählen:

Der Umsatz stieg in den ersten drei Quartalen des GJ2020 um 12 und der Gewinn vor Steuern um 48 im Vergleich zum Vorjahr

Lenovo bleibt weltweit die unangefochtene Nummer eins beim PC- und Tablet-Marktanteil und erreicht historische Höchststände.

und erreicht historische Höchststände. Der Mobilfunkbereich erzielte im 3. Quartal ein zweistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Der Umsatz im Bereich Rechenzentren wuchs im Jahresvergleich zweistellig und übertraf damit den Markt in vier aufeinanderfolgenden Quartalen deutlich.

Dienstleistungen, Software sowie Lösungen stiegen im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr um fast 38 und machen nun ~8 des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus.

Durch sieben Börsengänge leistete die Lenovo Capital Investment Group einen finanziellen und strategischen Beitrag und erreichte rekordverdächtige Investitionsgewinne.

Zudem plant Lenovo ein weiteres Listing an der Shanghaier Börse, um den Zugang für Investoren zu erweitern und einen größeren Wert freizusetzen. Dieses Wachstum geht mit Lenovos starkem Engagement für Nachhaltigkeit einher, was sich in einer 92-prozentigen Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen widerspiegelt. Mit ambitionierten wissenschaftlich fundierten Zielen und der Identifizierung von Maßnahmen, die notwendig sind, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, engagiert sich Lenovo auch weiterhin für eine umweltverträgliche Transformation.

Vorstellung der neuen Strategie für die nächste Dekade

Lenovos Strategie für das nächste Wachstumsjahrzehnt setzt alle starken "Bausteine" ein, die dem Unternehmen heute zur Verfügung stehen, und kombiniert sie zu End-to-End-Lösungen, die sich an den Trends des Technologiemarktes orientieren und die Geschäftsprobleme der Kunden auf drei Arten lösen:

Geräteproliferation : Ob "ein PC, Tablet oder ein anderes Gerät pro Person" mehr und mehr Menschen benötigen dedizierte Geräte. Lenovo wird eine umfassende Palette von Geräten für jedes Segment anbieten, neue Formfaktoren ausarbeiten, 5G-Konnektivität einbinden, die erweiterte Realität erforschen und neue Tools für die Zusammenarbeit anbieten.

: Ob "ein PC, Tablet oder ein anderes Gerät pro Person" mehr und mehr Menschen benötigen dedizierte Geräte. Lenovo wird eine umfassende Palette von Geräten für jedes Segment anbieten, neue Formfaktoren ausarbeiten, 5G-Konnektivität einbinden, die erweiterte Realität erforschen und neue Tools für die Zusammenarbeit anbieten. End-to-End-Infrastruktur : Heutzutage wollen Kunden integrierte Lösungen, die Hardware mit Software, Support und Know-how kombinieren. Lenovo wird sein Angebot an einer breiten Palette von Infrastrukturportfolios weiter ausbauen, von On-Premises-Rechenzentren über Private und Public Clouds bis hin zu Edge- und Cloud-Lösungen.

: Heutzutage wollen Kunden integrierte Lösungen, die Hardware mit Software, Support und Know-how kombinieren. Lenovo wird sein Angebot an einer breiten Palette von Infrastrukturportfolios weiter ausbauen, von On-Premises-Rechenzentren über Private und Public Clouds bis hin zu Edge- und Cloud-Lösungen. KI-unterstützte intelligente Transformation: Lenovo liefert die fundamentale Technologie für aufkommende Trends, einschließlich IoT, Big Data, Algorithmen und Edge-Computing. Lenovo wird Hardware mit Dienstleistungen verknüpfen, damit intelligente Lösungen in den Bereichen Smart Manufacturing, Smart Education, Smart Retail und Smart Cities geschaffen werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2021 hat Lenovo seine Geschäftsgruppen nach einer neuen Organisationsstruktur ausgerichtet, die sich auf Smart IoT, Smart Infrastructure und Smart Verticals fokussiert:

Intelligent Devices Group (IDG) , fokussiert auf Smart IoT

, fokussiert auf Smart IoT Infrastructure Solutions Group (ISG ), fokussiert auf Smart Infrastructure

), fokussiert auf Smart Infrastructure Solutions Services Group (SSG), fokussiert auf Smart Verticals Services

Verkündung ehrgeiziger Ziele für ein neues Geschäftsjahr

Chairman und CEO Yang hat in seiner Rede vor Mitarbeitern auf der ganzen Welt ehrgeizige Ziele für die Beschleunigung der Unternehmenstransformation im nächsten Geschäftsjahr vorgestellt, darunter:

Die Nummer 1 im PC-Marktanteil bei Großunternehmen, kleinen und mittelständischen Unternehmen und Privatkunden zu werden

Mobile Profitabilität in erweiterten Märkten zu erlangen, getrieben durch 5G-Innovationen

Doppelt so schnell zu wachsen wie das Unternehmen selbst in der neuen Solutions and Services Group

Ein zweistelliges Wachstum in der Infrastructure Solutions Group zu erzielen

"Vor uns liegt eine aufregende Zukunft, aber es braucht solide Schritte, um auf unserer intelligenten Transformationsreise dorthin zu gelangen", sagte Yang. "Seien Sie stolz, aber nicht selbstgefällig. Seien Sie optimistisch, aber bleiben Sie widerstandsfähig. Setzen Sie sich hohe Ziele, aber bleiben Sie bodenständig."

