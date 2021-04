Straubing (ots) - Man muss kein Versicherungsexperte sein, um zu erkennen, dass in der Rentenpolitik bald eine Zeit der Zumutungen kommen wird. Denn die Lebensarbeitszeit steigt. Senioren beziehen immer länger Rente. Aber die Beitragszahler, die das System finanziell tragen, werden immer weniger. Das wird sich besonders bemerkbar machen, wenn die "Babyboomer" massenhaft in Rente gehen. Ohne Reform verliert der Generationenvertrag seine Grundlage. Es wird über das Rentenalter zu reden sein, aber auch darüber, dass viele Beschäftige nach langen Jahren harter Arbeit nicht mehr können. Außerdem sind die Beamtenpensionen in den Blick zu nehmen.



