Der fortgesetzte Rekordlauf an den US-Börsen am Donnerstag hat auch den DAX angetrieben. Zwar blieb der deutsche Leitindex weiter unter seinem Rekordhoch, das er in der vergangenen Woche bei 15.312 Punkten erreicht hatte. Mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 15.255,33 Punkte bleibt er ihm aber dicht auf den Fersen.Größer war allerdings der Schwung im MDAX und vor allem im SDAX. Der Index der mittelgroßen Werte gewann 0,91 Prozent auf 33.007,27 Punkte, während der Nebenwerte-Index im Verlauf erstmals ...

