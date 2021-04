Am Donnerstagnachmittag ging es für die Apple-Aktie steil bergauf. Grund dafür ist die Mitteilung, dass 200 Millionen US-Dollar vom Big-Tech-Unternehmen in die Forstwirtschaft zum Abbau von CO2 investiert werden soll. 200 Mio. Fonds für die Umwelt Apples Umweltchefin Lisa Jackson teilt am Donnerstag mit, dass der Restore Fund (zu Deutsch: Wiederherstellungsfonds) 200 Millionen US-Dollar beträgt. Das Projekt zielt darauf ab, jedes Jahr mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...