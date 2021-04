Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 16. April: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Flatexdegiro, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Aumann, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vonovia, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: R. Stahl, Bilanz-Pk 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 USA: PNC Financial ...

