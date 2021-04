DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.26 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.993,43 +0,43% +12,41% Stoxx50 3.387,11 +0,72% +8,97% DAX 15.255,33 +0,30% +11,20% FTSE 6.983,50 +0,63% +7,42% CAC 6.234,14 +0,41% +12,30% DJIA 34.016,02 +0,85% +11,14% S&P-500 4.164,33 +0,96% +10,87% Nasdaq-Comp. 14.005,93 +1,07% +8,67% Nasdaq-100 13.988,87 +1,34% +8,54% Nikkei-225 29.642,69 +0,07% +8,01% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,37% +63

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,24 63,15 +0,1% 0,09 +29,9% Brent/ICE 66,73 66,58 +0,2% 0,15 +29,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.768,03 1.737,10 +1,8% +30,93 -6,8% Silber (Spot) 25,95 25,43 +2,0% +0,52 -1,7% Platin (Spot) 1.199,00 1.175,40 +2,0% +23,60 +12,0% Kupfer-Future 4,21 4,13 +2,0% +0,08 +19,5%

Aus Sorge vor steigender Inflation ohne geldpolitische Straffungen zieht der Goldpreis deutlich an.

Am Erdölmarkt fallen dagegen die Preise leicht zurück. Händler befürchten, Russland könnte die Ölexporte als Waffe gegen die US-Ölbranche einsetzen. Denn inmitten der angespannten Beziehungen zu Russland verhängen die USA neue Sanktionen gegen Moskau. Als Gründe nannte Washington unter anderem mutmaßlich russische Einmischungen in die US-Wahlen 2020 und den im Dezember aufgedeckten Solarwinds-Cyberangriff.

FINANZMARKT USA

Die Wall Street glänzt mit neuen Rekordständen. Händler verweisen auf nahezu durch die Bank besser als prognostiziert ausgefallene Konjunkturdaten in den USA. Der Dow-Jones-Index klettert erstmals über die Marke von 34.000 Punkten. Auch der S&P-500 markiert Allzeithochs. Der Einzelhandelsumsatz, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sowie die Geschäftsaktivitäten in den Großräumen Philadelphia und New York zeigen eine klare Erholung der US-Konjunktur an. Einzig die Industrieproduktion im März entwickelte sich schwächer als erhofft - gleichwohl legt auch sie zu. Überdies hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell schon am Vortag Beruhigungspillen verteilt. Eine Straffung der Geldpolitik mit anschließenden Zinserhöhungen wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, machte der Fed-Chef klar. Citigroup und Bank of America haben die Erwartungen an ihre Quartalszahlen deutlich übertroffen. Bank of America sinken um 4,3 Prozent. Bereits an den Vortagen war zu erkennen, dass Anleger gute Bankbilanzen zum Einstreichen von Gewinnen nutzten. Citigroup verlieren 1,4 Prozent. Unitedhealth hat das erste Quartal besser als erwartet abgeschlossen und seine Jahresprognose angehoben. Die Titel zeigen sich 4 Prozent fester. Pepsi hat im ersten Geschäftsquartal 2021 mehr verdient und umgesetzt und die Jahresprognose bekräftigt. Allerdings erwartet der Getränkehersteller bei bestimmten Produkten ein verlangsamtes Wachstums im zweiten Quartal. Pepsico steigen um 0,4 Prozent. Dell will sich von ihrer Beteiligung an VMware trennen. Dell springen um 8,3 Prozent, VMware gewinnen 3,5 Prozent. American Eagle Outfitters verbessern sich um 4,7 Prozent. Bei der Textilhandelskette verlief die abgelaufene Periode besser als gedacht. Am Rentenmarkt steigen die Notierungen kräftig - trotz der guten Wirtschaftsdaten. Doch da Zinserhöhungen noch lange nicht auf der Agenda stehen, fällt die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um knapp 7,4 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die leicht aufwärtsgerichtete Konsolidierung setzte sich fort. Auch die Rekorde an der Wall Street mit exzellenten Konjunkturdaten ließen die Börsen kaum anspringen. Anleger investieren offenbar lieber in den USA. Deutsche Wohnen setzten sich mit 2,5 Prozent Plus an die DAX-Spitze. Hier trieb das Urteil des BVG, nach dem der Berliner Mietendeckel nicht verfassungsgemäß sei. Vonovia stiegen 0,7 Prozent. Bei ABB gefielen Umsatz, Marge und Ausblick, die Aktien stiegen um 3,1 Prozent. Zeichen für einen globalen Konjunkturaufschwung kamen auch aus der Werbebranche: Publicis hat laut Citigroup für das erste Quartal mit "herausragenden" Ergebnissen aufgewartet. Die Aktien sprangen um 3,3 Prozent. Im DAX legten SAP nach den guten Vortageszahlen weitere 2 Prozent zu. "Corona" zog sich derweil als roter Faden durch alle Bilanzen: Drägerwerk sprangen um 10,6 Prozent, nachdem im ersten Quartal eine operative Gewinnmarge von gut 16 Prozent erzielt worden war - erwartet hatte man gerade die Hälfte des Wertes. Curevac legten knapp 4 Prozent zu. Das Biotechnologie-Unternehmen liegt mit seinem neuen Corona-Imfpstoff gut im Zeitplan und fährt die Planung seiner Produktionskapazitäten hoch. Mit 1,7 Prozent Minus zeigten sich Fraport. Der Flughafenbetreiber leidet noch schwer unter der Pandemie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1966 -0,11% 1,1974 1,1975 -2,0% EUR/JPY 130,14 -0,28% 130,41 130,47 +3,2% EUR/CHF 1,1038 -0,15% 1,1055 1,1050 +2,1% EUR/GBP 0,8683 -0,12% 0,8689 0,8681 -2,8% USD/JPY 108,75 -0,17% 108,91 108,95 +5,3% GBP/USD 1,3781 +0,01% 1,3780 1,3795 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,5261 -0,08% 6,5383 6,5277 +0,4% Bitcoin BTC/USD 62.815,35 +0,03% 63.198,25 62.846,93 +116,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsen haben sich überwiegend mit leichten Kursgewinnen gezeigt, in Schanghai und Hongkong gaben die Indizes jedoch etwas nach. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben, dort hatten nach den jüngsten Rekordhochs Gewinnmitnahmen eingesetzt. In Tokio traten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle, hatten aber am Mittwoch gegen die positive regionale Tendenz nachgegeben. Aktien des Energiesektors profitierten vom Anstieg der Ölpreise am Vortag. Inpex legten um rund 3,3 Prozent zu und Japan Petroleum Exploration um 3,7 Prozent. Im Technologiesektor fielen Lasertec um 1,4 Prozent, Advantest um 2,6 Prozent und Yaskawa Electric um 2,5 Prozent. Hier hatten sich Anleger in Erwartung der Geschäftszahlen von TSMC zurückgehalten. TSMC hat im ersten Quartal ihren Gewinn deutlich gesteigert. Die Aktie legte an der Börse in Taiwan vor den erst nach Handelsende veröffentlichten Zahlen um 1,1 Prozent zu. An den chinesischen Börsen ging es etwas nach unten. Die Aktienmärkte erholten sich jedoch etwas im Verlauf. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Peking die Stützungsmaßnahmen zurückfahren könnte. Auch wurde auf ein steigendes Zinsumfeld in China hingewiesen. Gewinnmitnahmen drückten in Hongkong Alibaba um 1,6 Prozent. Ermutigende Arbeitsmarktdaten stützten derweil den Aktienmarkt in Sydney. Öl- und Rohstoffwerte wie Rio Tinto (+2,9%), BHP (+2,9%), Woodside (+0,8%) und Fortescue (+3,5%) erhielten Rückenwind vom Ölpreisanstieg. Whitehaven Coal brachen um 15 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Jahresprognose gesenkt hatte. Nach einer Kapitalerhöhung ging es für Zip um 6,9 Prozent abwärts. Der Kospi kletterte, nachdem die südkoreanische Notenbank den Leitzins unverändert gelassen hatte. Unter den Einzelwerten sprangen Kakao um 7,6 Prozent. Die Aktie war wegen eines Aktiensplits in den vergangenen drei Tagen vom Handel ausgesetzt gewesen. Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Apple beim Bau eines Elektroautos gab LG Electroncis (+6,5%) Auftrieb.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Continental kooperiert bei Auto-Softwareplattform mit Amazon

Continental greift auf Rechenkapazitäten von Amazons Cloud-Diensten bei der geplanten Hardware- und Software-Plattform für Autos zurück. Der Autozulieferer aus Hannover erklärte, eine entsprechende Kooperation mit Amazon Web Services (AWS) sei jetzt vereinbart worden. Die Plattform mit dem Namen CAEdge werde bereits in der Serienentwicklung eines Fahrzeugherstellers erprobt und stehe ab dem Ende des Jahres weiteren Kunden zur Verfügung.

RWE nimmt Solarpark in den Niederlanden ans Netz

Der Energieversorger RWE hat seine erste Freiflächen-Solaranlage in den Niederlanden in Betrieb genommen. Der Solarpark Kerkrade in der Provinz Limburg verfügt über eine installierte Leistung von 14,7 Megawatt und über mehr als 36.000 Module, teilte das DAX-Unternehmen mit. Damit könnten jährlich rund 4.000 Haushalte versorgt werden.

Siemens Healthineers schließt Übernahme von Varian ab

Der Betrahlungsspezialist Varian ist ab sofort Teil von Siemens Healthineers. Der Medizintechnikkonzern schloss die Anfang August vergangenen Jahres vereinbarte Übernahme für 16,4 Milliarden Dollar am Donnerstag ab. Der Handel mit Varian-Aktien an der New Yorker Börse wurde eingestellt. Varian werde binnen zwölf Monaten einen positiven Beitrag zum bereinigten unverwässerten Ergebnis je Aktie liefern, bekräftigte das Unternehmen

1&1 Drillisch AG soll künftig 1&1 AG heißen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 15, 2021 12:35 ET (16:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.