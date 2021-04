"Bequem Geld in ETF anlegen mit dem Pantoffel-Portfolio". So lautet der Name für meinen Vortrag zum Pantoffel-Portfolio, den ich am kommenden Samstag, 17. April, gleich morgens um 9 Uhr auf dem Finanztag von Finanzen100 und Burda Forward Branded Publishing halten werde. Der Vortrag zum Pantoffel-Portfolio erläutert das bekannte Finanztest-Konzept näher Wie viele von Ihnen wissen, haben wir vier Kollegen von finanzjournalisten.de für die Stiftung Warentest mehrere Bücher geschrieben, darunter den Bestseller "Anlegen mit ETF" und "Die Finanztest Strategie". In ersterem Buch geht es allgemein um ETF, im zweiten insbesondere um ...

