Sir Richard Branson, der Gründer von Virgin Galactic, verkaufte in den letzten drei Tagen Aktien des Unternehmens in dreistelliger Millionenhöhe, wie aus einer Wertpapier-Meldung vom Mittwoch hervorgeht, berichtet CNBC. Bereits Anfang März gab es einen gewaltigen Insider-Abverkauf. Die Weltraumtourismus-Aktie saust in Richtung Erde.Konkret: Branson und vier von ihm kontrollierte Unternehmen, darunter die Virgin Group, verkauften zwischen dem 12. und 14. April 5.584.000 Aktien von Virgin Galactic. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...