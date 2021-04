Die deutschen Aktien schlingern bislang mit freundlicher Grundstimmung durch den Tag, mehr aber zumindest bis kurz vor Handelsschluss nicht. Der DAX liegt aktuell 55 Punkte höher bei 15.264 Zählern. In New York ist der Optimismus etwas stärker, der DJIA gewinnt aktuell 280 Punkte auf 34.011 Zähler, während der Nasdaq 100 187 Punkte höher bei 13.991 Zählern notiert.Wie eine Umfrage unter Großanlegern durch die Bank von America zuletzt zeigt, sind zwei Drittel der internationalen Fondsmanager in Aktien übergewichtet, wobei dies in der ...

