Die iPhones von Apple sind unwahrscheinlich beliebt - vor allem bei der jungen Generation. Die Hardware-Produkte sind zugleich das Entree für zahlreiche Abo- und Service-Angebote. TFI-Analyst Ming-Chi Kuo sagte in einer Notiz an Investoren am Mittwoch, dass es Apples iPhones 2022 in vier verschiedenen Modellen mit deutlich verbesserten Kameras geben könnte. Der Aktie scheinen diese Aussichten zu gefallen.So könnten die Geräte in zwei Größen kommen, ein 6,7-Zoll-Phone und eine 6,1-Zoll-Variante. ...

