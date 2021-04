Zur XETRA-Börseneröffnung am 13.04. nahmen wir die Aktie der DERMAPHARM HOLDING SE (DE000A2GS5D89) zum Einstandspreis von für 67,00 EUR in einer Anfangsgewichtung von 3,2 % neu in unser Themendepot Zukunftstechnologien auf.Um die aktuell grundsätzlich als anlagestrategisch ideal anvisierte Depotaktienquote von 90 % aufrecht zu erhalten, wurde dafür die zuletzt nach einem Wertzuwachs von + 202 % (in lokaler Währung SEK) auf ein Depotgewicht von über 6,1 % hochgeschnellte Position im schwedischen Weltmarktführer für gewerbliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...