DJ Unions-Abgeordnete sammeln Unterschriften für Votum über K-Frage

HAMBURG (Dow Jones)--Abgeordnete der Unions-Bundestagsfraktion sammeln Unterschriften, um die Frage der Kanzlerkandidatur notfalls in der Fraktionssitzung am kommenden Dienstag zu klären. Die Liste wird nach Spiegel-Informationen vom Vorsitzenden des Europa-Ausschusses Gunther Krichbaum (CDU) organisiert. "Wir hoffen auf eine einvernehmliche Lösung. Aber wenn die nicht kommt, muss am kommenden Dienstag in der Fraktion entschieden werden", sagte Krichbaum dem Spiegel . "Die Fraktion ist das einzige Gremium, in dem CDU und CSU gemeinsam sitzen."

Die Aktion, die am Donnerstagabend gestartet wurde, geht auf mehrere Unions-Abgeordnete zurück. Krichbaum gilt als Unterstützer von CSU-Chef Markus Söder im Kampf um die Kanzlerkandidatur. In der vergangenen Woche war eine ähnliche Liste bereits von 70 CDU-Abgeordneten unterschrieben worden. Ein Votum in der Fraktion gilt als letzte Option im Machtkampf zwischen CDU-Chef Armin Laschet und Söder. Im Jahr 1979 gab es bereits einmal ein Votum über die Kanzlerkandidatur. Damals ging CSU-Chef Franz Josef Strauß als Sieger hervor.

April 15, 2021 16:53 ET (20:53 GMT)

