Seit mehreren Jahren arbeitet GQR, ein Tochterunternehmen von Wynden Stark, bereits informell mit untapt zusammen, einem bahnbrechenden, von Venture Capital unterstützten Tech-Startup aus New York City, das künstliche Intelligenz im Bereich Human Capital Management einsetzt.Jetzt freuen wir uns, mitteilen zu können, dass Wynden Stark untapt erworben hat. Damit kommt ein erstklassiges Team von Data Scientists und Software Engineers ins Unternehmen. Uptapt wurde im Jahr 2013 gegründet und kann verschiedene Auszeichnungen und Features in Forbes, Fast Company, NASDAQ und mehr vorweisen. Die Übernahme beschleunigt das Wachstum von Wynden Stark weltweit mit zusätzlichen Fähigkeiten, die die Bereitstellung innovativer Lösungen ermöglichen.Die Akquisition sicherte dem Unternehmen die Rechte an einem KI-Projekt, an dem die beiden Unternehmen zusammengearbeitet haben. Es handelt sich dabei um ein völlig neuartiges Modell, das Stellensuchende mit Stellenangeboten abgleicht, indem es natürliche Sprachverarbeitung mit einem hochmodernen tiefen neuronalen Netzwerk kombiniert. Das zum Patent angemeldete Modell kodiert menschliche Interaktionen aus jahrelanger Erfahrung von Personalberatern in einem massiv skalierbaren Algorithmus.Steven Talbot, der CEO von Wynden Stark erklärte: "Mit dieser Übernahme kombinieren wir erstklassige Talentakquise mit branchenführenden Engineering- und Data Science-Fähigkeiten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine intelligente Plattform für die Talentakquise zu schaffen, die die Rekrutierung neu definiert und die Erfahrung von Menschen verbessert. Ich freue mich über das Potential, das sich uns jetzt bietet."Ed Donner, der Gründer von untapt und jetzt Chief Technology Officer von GQR, fügte hinzu: "Diese Akquisition bietet alles, was wir uns als Startup erhofft hatten: eine Möglichkeit, mit einer der am schnellsten wachsenden Talentakquise-Firmen der Welt zusammenzuarbeiten. Eine Gelegenheit, den Erfolg von Personalberatern, Arbeitgebern und Stellensuchenden massiv zu verstärken, und eine Gelegenheit, unsere Technologie in eine Größenordnung zu bringen, von der wir bisher nur geträumt haben."Das Führungsteam von GQR bleibt unverändert und wird durch die Neuzugänge von untapt ergänzt: Ed Donner als CTO, Jon Krohn als Chief Data Scientist und Gareth Moody als Head of Enterprise Sales bei GQR.Informationen zu Wynden StarkWynden Stark ist eine einzigartige, extrem dynamische Firma und gehört zu den Topunternehmen im internationalen Talentakquisesektor. Wir sind internationale Botschafter für Elite-Institutionen, darunter GQR, in den Bereichen Banken & Finanzen, Biowissenschaften, Energie & Technik und Technologie. Wynden Stark arbeitet mit führenden Unternehmen zusammen, und stellt eine umfassende Palette maßgeschneiderter Lösungen zur Identifizierung, Qualifizierung und Vermittlung von Spitzentalenten an renommierte Institutionen in ganz Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und dem Nahen Osten bereit.