"In der Isolation fühlt sich mancher nicht nur vom Kollegenkreis, sondern auch vom Arbeitgeber im Stich gelassen. Tatsächlich wirkt es so, als seien viele Vorgesetzte einfach nur froh, wenn der Laden in dieser Ausnahmesituation einigermaßen weiterläuft - um die konkrete Befindlichkeit der Satelliten an ihren Wohnzimmer- und Küchentischen hingegen kümmern sie sich eher wenig."/yyzz/DP/nas