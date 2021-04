DGAP-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Quartalsergebnis

R. STAHL sieht nach herausforderndem Jahr 2020 erste Anzeichen einer Markterholung



16.04.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



R. STAHL sieht nach herausforderndem Jahr 2020 erste Anzeichen einer Markterholung - Umsatz 2020 liegt mit 246,5 Mio. € um 10,3 % bzw. 28 Mio. € unter Vorjahr - Kostenkontrolle begrenzt Auswirkung des Umsatzrückgangs auf Profitabilität deutlich: EBITDA vor Sondereinflüssen geht um 11 Mio. € auf 19 Mio. € zurück, Marge verringert sich von 11,0 % auf 7,7 % - Konzernergebnis gibt gegenüber Vorjahr um 4,9 Mio. € auf -3,5 Mio. € nach - Anhaltend starke Finanzsituation: robuster Free Cashflow hält Nettoverschuldung mit 5,8 Mio. € auf weiterhin niedrigem Niveau - Auftragseingang legt im 1. Quartal 2021 um rund 13 % gegenüber dem Durchschnitt der letzten drei Vorquartale zu - Ausblick für 2021: Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, EBITDA vor Sondereinflüssen noch leicht unter Vorjahr

Waldenburg, 16. April 2021 - R. STAHL veröffentlicht heute testierte Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020. Wie bereits gemeldet ging der Umsatz um 10,3 % auf 246,5 Mio. € (2019: 274,8 Mio. €) aufgrund eines durch die Coronavirus-Pandemie bedingten beispiellosen Nachfrageeinbruchs in wichtigen Schlüsselmärkten zurück. Durch frühzeitig umgesetzte Kostenanpassungen wurden die Auswirkungen auf die Ertrags- und Finanzlage von R. STAHL deutlich begrenzt. Dem um 28,3 Mio. € niedrigeren Umsatz stand so ein vergleichsweiser geringer Rückgang des EBITDA vor Sondereinflüssen um 11,4 Mio. € auf 19,0 Mio. € (2019: 30,4 Mio. €) gegenüber. Entsprechend moderat fiel der Rückgang der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen aus, die sich um 330 Basispunkte auf 7,7 % verringerte (2019: 11,0 %). Das Konzernergebnis ging um 4,9 Mio. € auf -3,5 Mio. € zurück (2019: 1,3 Mio. €).



"2020 war für R. STAHL ein Jahr größter Herausforderungen. Die Coronavirus-Pandemie verlangte von uns neben dem Navigieren durch erhebliche weltwirtschaftliche Verwerfungen auch besondere Anstrengungen zum unbedingten Erhalt der Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden. Beides ist uns im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen", sagte Dr. Mathias Hallmann, Vorstand von R. STAHL. "Der trotz des Nachfrageeinbruchs nur moderate Margenrückgang und unsere unverändert solide Finanzposition belegen deutlich R. STAHLs gestiegene Widerstandskraft, die das Ergebnis einer disziplinierten und beständigen Umsetzung unserer Konzernstrategie in den letzten Jahren ist. Auf diesem Weg werden wir weiter konsequent vorangehen", so Dr. Hallmann weiter.

Umsatzentwicklung 2020



Betroffen von der Nachfrageschwäche waren sowohl das Tagesgeschäft für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen als auch eine Vielzahl weltweiter Großprojekte. Am stärksten war der Rückgang im Öl- und Gassektor, der seinerseits einen erheblichen Nachfrage- und Preiseinbruch im 2. Quartal erlebte. Der Auftragseingang von R. STAHL lag im Berichtsjahr mit 248,0 Mio. € um 8,6 % unter dem Vorjahr (2019: 271,4 Mio. €). Der rückläufige Auftragseingang hatte einen Rückgang des Umsatzes auf 246,5 Mio. € zur Folge, ein Minus von 10,3 % gegenüber dem Vorjahr (2019: 274,8 Mio. €). Darin spiegeln sich auch Transport- und Annahmeverzögerungen auf Seiten einiger Kunden wider, die zur Auslieferung bereitstehende Produkte aufgrund pandemiebedingter Störungen ihrer betrieblichen Abläufe teilweise nicht abnehmen konnten. Im Jahresverlauf hatte dies einen Anstieg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen zur Folge. Regional zeigte die Umsatzentwicklung im Berichtsjahr deutliche Unterschiede. In Deutschland führten die starke Marktposition und der hohe Geschäftsanteil von R. STAHL in der chemischen Industrie, die die Folgen der Rezession vergleichsweise gut meistern konnte, zu einem Umsatz auf Vorjahresniveau. Erhebliche Einbußen mussten hingegen die Regionen mit typischerweise hohen Umsatzanteilen im Öl- und Gassektor hinnehmen, allen voran die USA mit einem Minus von 31 %, Asien mit einem Rückgang um 15 % und die Zentralregion (bestehend aus Afrika und Europa ohne Deutschland) mit einem Minus von 8 %.

Ertrags-, Finanz- und Vermögensentwicklung 2020



Durch frühzeitig umgesetzte Maßnahmen zur Anpassung von Kosten und zur Sicherung der Liquidität konnten die Auswirkungen des rückläufigen Umsatzes auf die Ertrags- und Finanzlage von R. STAHL deutlich begrenzt werden. Bei im Vorjahresvergleich anhaltend guter Materialaufwandsquote von 33,7 % trugen zu dem moderaten Ergebnisrückgang vor allem an die schwache Nachfrage angepasste reduzierte Arbeitszeiten und niedrigere variable Vergütungsbestandteile bei. Die Personalkosten verringerten sich dadurch gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Mio. € auf 115,6 Mio. € (2019: 122,0 Mio. €). Auch wirkten sich rückläufige saldierte sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € aufgrund gesunkener Rechts- und Beratungskosten ergebnissichernd aus. Die auf das EBITDA vor Sondereinflüssen bezogene Gewinnschwelle (berechnet auf Basis der Materialaufwandsquote und konstanter Fixkosten) verbesserte sich 2020 im Vorjahresvergleich um etwa 12 Mio. € auf 217 Mio. € (2019: 229 Mio. €). Das Konzernergebnis verringerte sich um 4,9 Mio. € auf -3,5 Mio. € (2019: 1,3 Mio. €) bzw. -0,54 € je Aktie (2019: 0,21 € je Aktie). Trotz des herausfordernden Marktumfelds wurde 2020 ein mit 5,7 Mio. € deutlich positiver Free Cashflow erzielt (2019: 8,5 Mio. €). Die Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) lag damit zum 31. Dezember 2020 mit 5,8 Mio. € weiter auf dem sehr niedrigen Niveau gegenüber dem Ende des Vorjahres (31. Dezember 2019: 4,2 Mio. €). Rückläufig entwickelte sich die Eigenkapitalquote, die zum Ende des Berichtszeitraums im Wesentlichen aufgrund des negativen Konzernergebnisses und gestiegener Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf 18,8 % sank (31. Dezember 2019: 22,5 %).

Geschäftsverlauf im 1. Quartal 2021



Während 2020 der quartalsweise Auftragseingang kontinuierlich von 79 Mio. € im 1. Quartal auf 53 Mio. € im 4. Quartal zurückging, waren in den ersten drei Monaten 2021 erstmals wieder deutliche Anzeichen einer Nachfragebelebung erkennbar. Gegenüber dem Durchschnitt der drei Vorquartale legte der Auftragseingang um rund 13 % auf 64 Mio. € zu. Dies wird sich insbesondere auf die Umsatzentwicklung der kommenden Monate auswirken. Aufgrund des geringen Auftragsbestands zu Jahresbeginn lagen nach vorläufigen Zahlen der Umsatz im 1. Quartal 2021 mit 58 Mio. € und das EBITDA vor Sondereinflüssen mit 2,7 Mio. € noch unter den Vorquartalen.

Prognose für das Geschäftsjahr 2021



Getragen von einer deutlichen Erholung aller relevanten Schlüsselmärkte gehen wir für 2021 von einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr aus, das ab der zweiten Jahreshälfte an Dynamik gewinnen sollte. Die weiterhin konsequente Abarbeitung unserer strategischen Agenda wird sich im Jahresvergleich noch in einem leicht rückläufigen EBITDA vor Sondereinflüssen auswirken. Hinsichtlich der derzeit starken Liquiditätsausstattung rechnen wir mit keinen signifikanten Veränderungen.



Kennzahlen des R. STAHL-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 nach IFRS Mio. € 2020 2019 Veränd. in % Umsatz 246,5 274,8 -10,3 EBITDA vor Sondereinflüssen 1) 19,0 30,4 -37,4 in % vom Umsatz 7,7 % 11,0 % EBITDA 17,2 25,3 -32,0 EBIT 0,5 6,3 -92,2 Konzernergebnis -3,5 1,3 n. a. Ergebnis je Aktie (in €) -0,54 0,21 n. a. Dividende je Aktie (in €) 0 0 0 Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit 17,9 19,6 -9,0 Abschreibungen 16,7 18,9 -11,9 Investitionen 2) 12,7 11,3 +12,8 Bilanzsumme zum 31. Dezember 256,2 259,4 -1,2 Eigenkapital zum 31. Dezember 48,1 58,4 -17,6 Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 18,8 % 22,5 % Nettofinanzverbindlichkeiten

zum 31. Dezember 3) 5,8 4,2 -39,6 Mitarbeiter zum 31. Dezember 4) 1.690 1.669 -1,3 1) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens 2) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 3) ohne Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und ohne Leasingverbindlichkeiten 4) ohne Auszubildende Hinweis

Der Geschäftsbericht 2020 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte.







Vorläufige Kennzahlen des R. STAHL-Konzerns für das 1. Quartal 2021 nach IFRS Mio. € Q1 20211) Q1 2020 Veränd. in % Auftragseingang 63,9 78,8 -18,8 Umsatz 58,2 65,1 -10,6 EBITDA vor Sondereinflüssen 2) 2,7 4,7 -44,0 in % vom Umsatz 4,6 % 7,3 % Sondereinflüsse 2) -0,0 -0,0 0 EBIT -1,5 0,5 n. a. Konzernergebnis -2,5 -0,6 <-100 Nettofinanzverbindlichkeiten

zum 31. März 3) 11,7 7,7 -50,6 Mitarbeiter zum 31. März 4) 1.679 1.686 -0,4 1) Vorläufige Geschäftszahlen; die finalen und vollständigen Geschäftszahlen und die Zwischenmitteilung Q1 2021 werden am 11. Mai 2021 veröffentlicht. 2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens 3) ohne Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und ohne Leasingverbindlichkeiten 4) ohne Auszubildende Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit "+" bezeichnet, Verschlechterungen mit "-". Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als "n. a." (nicht anwendbar).

Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz der R. STAHL AG zum Geschäftsjahr 2020 und den vorläufigen Zahlen zum 1. Quartal 2021



Der Vorstand der R. STAHL AG, Dr. Mathias Hallmann, wird die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2020 und die vorläufigen Zahlen zum 1. Quartal 2021 am heutigen Tag um 10:00 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz erläutern und anschließend für Fragen zur Verfügung stehen. Die Telefonkonferenz findet in englischer Sprache statt. Bitte wählen Sie zur Teilnahme zum angegebenen Zeitpunkt die folgende Telefonnummer und geben Sie bitte die Teilnehmer-PIN ein sowie Ihren Vor- und Nachnamen und den Namen Ihres Unternehmens nach Aufforderung an: DE: +49 (0) 69 201 744 220

UK: +44 (0) 20 300 924 70

US: +1 877 423 083 0 Teilnehmer-PIN: 95888804#



Parallel zur Telefonkonferenz zeigen wir Ihnen eine Präsentation über das Internet. Bitte loggen Sie sich hierzu auf der folgenden Webseite ein (ein Passwort ist nicht erforderlich): https://www.webcast-eqs.com/rstahl20210416/no-audio Eine Aufzeichnung der Konferenz wird im Anschluss auf der Unternehmenswebseite unter dem folgenden Link zur Verfügung stehen: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/







Finanzkalender 2021



11. Mai Zwischenmitteilung 1. Quartal 2021

15. Juli 28. Ordentliche Hauptversammlung

12. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2021

10. November Zwischenmitteilung zum 3. Quartal 2021



Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.690 Mitarbeiter erwirtschafteten 2020 weltweit einen Umsatz von 246,5 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.



Kontakt:

R. STAHL AG

Dr. Thomas Kornek

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1395

investornews@r-stahl.com Kontakt:R. STAHL AGDr. Thomas KornekLeiter Investor Relations & Corporate CommunicationsAm Bahnhof 3074638 Waldenburg (Württ.)DeutschlandTel. +49 7942 943-1395investornews@r-stahl.com

16.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de