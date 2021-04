HeidelbergCement hat im ersten Quartal 2021 deutlich besser abgeschnitten als die Märkte erwarteten. Der Baustoffkonzern berichtet über einen vorläufigen Umsatz von 3,958 (Vorjahr: 3,930) Mrd. Euro. Der Kapitalmarkt hatte für diese Kennzahl 3,873 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) beträgt 538 (405) Mio. Euro, während am Markt 436 Mio. Euro erwartet wurden. Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) beläuft sich auf 223 (59) Mio. Euro. Hier ist am Kapitalmarkt lediglich mit 92 Mio. Euro gerechnet worden. Die Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2021 wird HeidelbergCement am 6. Mai 2021 veröffentlichen.



