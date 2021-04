The following instruments on XETRA do have their first trading 16.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.04.2021Aktien1 US34960Q2084 Fortress Biotech Inc.2 SE0013382355 K-Fast Holding AB3 AU0000080384 Lithium Australia NL4 ES0105118006 Quadpack Industries S.A.5 IT0005438038 Reevo S.p.A.6 IT0003549422 Sanlorenzo S.P.A.7 SE0014428512 Surgical Science Sweden AB8 GB00BMBSCV12 Mast Energy Developments PLC9 US00212E1038 ASX Ltd.10 FR0013283108 Delta Plus Group S.A.11 FR0011490648 Ecoslops S.A.12 FR0000030827 IGE & XAO S.A.13 US52681J1051 Leroy Seafood Group AS14 FR0004016699 Société Marseillaise du Tunnel Prado Carenage [SMTPC]15 FR0004186856 Vetoquinol S.A.16 US98260N1081 WUXI Biologics [Cayman] Inc.17 DE000A3E4993 General Technologies AG18 KYG2116C1116 China Dredging Environment Protection Holdings Ltd.19 CA2546771072 Discovery Silver Corp.20 CA24380K3038 DeepMarkit Corp.21 CA98980C1014 ZoomAway Technologies Inc.Anleihen1 USF0265PCZ92 Altice France S.A.2 AU0000143901 Australia, Commonwealth of...3 US459058JV60 International Bank for Reconstruction and Development4 US459058JW44 International Bank for Reconstruction and Development5 DE000LB13WG4 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB13WM2 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB13WN0 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB13WH2 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB13WK6 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB13WL4 Landesbank Baden-Württemberg11 SK4000018958 Slowakische Republik12 XS2332975007 Altice France S.A.13 USY2700RAA06 GENM Capital Labuan Ltd.14 US4581X0DV77 Inter-American Development Bank15 XS2333676729 Nordrhein-Westfalen, Land16 USU22870AF31 Crownrock L.P./Crownrock Finance Inc.17 XS2325331960 ING Bank N.V.18 XS2333649759 NIBC Bank N.V.19 DE000HLB22M4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB22L6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB22K8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB21C7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB2086 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB2094 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale