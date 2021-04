Die Spekulation auf den Range-Ausbruch geht am Freitag weiter. In dieser DAX-Chartanalyse erfahren Sie die Eckdaten für diesen Trade. Weiterhin in der DAX-Range Die Highlights vom Donnerstag waren zweifelsohne die robusten US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag. Denn der DAX zeigte erneut wenig Bewegung und hält sich damit weiterhin in der Range der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...