NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach überraschend vorgelegten vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Kochboxenversenders im ersten Quartal und die aktualisierten Jahresziele entsprächen seinen Erwartungen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie lägen zugleich aber deutlich über den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzungen (Konsens)./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 22:54 / BST

DE000A161408