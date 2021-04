Exzerpt: Daimler kann die hohen Erwartungen der Anleger in allen Segmenten übertreffen. HelloFresh verzeichnet hohes Umsatzwachstum und hebt die Prognose an. Leifheit startete stark, bleibt aber für den Rest des Jahres vorsichtig.Asien zeigt sich heute früh sehr durchwachsen. Am letzten Tag der Handelswoche wollen die Börsenplätze der Region nicht den starken Vorgaben der Wall Street folgen, sondern schauen auf die jüngsten Wirtschaftsdaten aus China, die nur teilweise die hohen Erwartungen erfüllt haben. Die Futures entwickeln ...

